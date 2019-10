Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bikerin schwer verletzt

Hennef (ots)

Am Dienstag, 08.10.2019 gegen 16:00 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Motorradunfall nach Hennef auf der Pleistalstraße gerufen. Eine 35-Jährige aus Königswinter war mit ihrem Pkw auf der Pleistalstraße (L 143) aus Richtung Oberpleis kommend in Richtung Birlinghoven gefahren. Kurz vor der Einmündung der Straße Scheurenmühle hatte sie bei starkem Regen offenbar eine vorausfahrende Motorradfahrerin übersehen, die abbremste, um nach links in die Straße Scheurenmühle abzubiegen. Der Pkw prallte gegen das Heck des Motorrades, wodurch die Bikerin auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und zu Boden geschleudert wurde. Die 57-jährige Bikerin aus Königswinter wurde bei dem Unfall schwer verletzt, war aber ansprechbar. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung an der Unfallstelle, ehe die Verletzte im Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde.(Ri)

