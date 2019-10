Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Hennefer Grundschule

Hennef (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen dem 04.10.2019 und dem 07.10.2019 wurde in die katholische Grundschule an der Wehrstraße in Hennef eingebrochen. Vermutlich gelangten die Täter über die Straße Zum Helenenstift an den rückwärtigen Bereich des Gebäudes und hebelten dort ein Sicherheitsfenster auf, wodurch sie zunächst in einen Klassenraum gelangten. Anschließend brachen die Einbrecher im Gebäude in mehrere Klassenzimmer, Büroräume, Technikräume und Lagerräume ein und durchwühlten sie. Dabei richteten sie teils erheblichen Sachschaden an. Sie stahlen mehrere Laptops, Bluetoothlautsprecher, eine Computerfestplatte und Bargeld. Der Gesamtumfang der Beute ist noch unklar. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521.(Ri)

