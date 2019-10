Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme wegen Verdacht des Drogenhandels

Eitorf (ots)

Bei einer Streife im Bereich der Eitorfer Brückenstraße am 02.10.2019 gegen 16:15 Uhr fiel den Polizisten im Bereich des Theaters am Park ein Verdächtiger junger Mann auf, der ihnen bereits wegen Drogendelikten bekannt war. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch bei dem 20-jährigen Eitorfer wahr. Bei der Durchsuchung wurden mehrere Griptütchen mit verkaufsüblichen Cannabisportionen und eine Dose mit Cannabis gefunden. Zudem hatte er einen dreistelligen Bargeldbetrag in dealertypischer Stückelung bei sich. Wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels wurde der 20-Jährige vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wurde der Eitorfer in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.(Ri)

