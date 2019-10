Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: VW Golf gestohlen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 30.09.2019, wurde ein VW Golf, der vor dem Haus der Besitzer an der Frankfurter Straße in Troisdorf, nahe der Einmündung Am Bergerhof geparkt war, gestohlen. Spuren des Diebstahls gab es am Tatort nicht. Bei dem Fahrzeug im Wert von etwa 15000,- Euro handelt es sich um einen schwarzen VW Golf VII mit dem amtlichen Kennzeichen SU-BN .... Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

