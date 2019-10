Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Haus von Einbrechern durchwühlt

Hennef (ots)

Am Dienstag, 01.10.2019, gegen 18:30 Uhr verließen die Bewohner eines Einfamilienhauses am Birkenweg in Hennef-Weldergoven das Haus. Als sie nach etwa zwei Stunden zurückkehrten, stellten sie fest, dass während der Abwesenheit eingebrochen wurde. Die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt und Schränke und Schubladen in nahezu allen Räumen durchwühlt. Gestohlen hatten die Täter Schmuck von noch unbekanntem Wert. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

