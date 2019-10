Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Hennefer Firma

Hennef (ots)

In der Nacht zu Montag (30.09.2019) wurde in Räume einer Sicherheitsfirma in Hennef an der Frankfurter Straße eingebrochen. In das zwischen der Kaiserstraße und der Dickstraße gelegene Gebäude gelangten die Einbrecher vermutlich durch eine rückwärtige Metalltür. Sie durchsuchten Verkaufs-, Büro- und Lagerräume und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Computer im Wert einer vierstelligen Summe. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521.(Ri)

