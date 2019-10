Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Zweiraddieb gestellt

Windeck (ots)

Während der Streife am 30.09.2019 gegen 23:30 Uhr entdeckten Polizisten der Wache Eitorf eine verdächtige Person in Windeck, an der Straße Zum Krummauel. Als der junge Mann den Streifenwagen sah, sprang er in ein Gebüsch, offenbar um sich zu verstecken. Die Polizistin und ihr Kollege setzten sofort nach und fanden zwei in den Büschen versteckte Personen und ein auf dem Boden liegendes Kleinkraftrad, an dem Teile abgeschraubt waren. Als die jungen Männer kontrollieren werden sollten, schlug einer der Beiden die Beamtin mit einem Motorradhelm und flüchtete. Die Polizistin wurde dabei leicht verletzt. Der Zweite, ein 16-Jähriger aus Eitorf, konnte festgehalten werden. Es stellte sich heraus, dass das Kraftrad zuvor in Windeck, Sonnenhang, gestohlen worden war. Offenbar hatten die Verdächtigen versucht, das Fahrzeug kurzzuschließen. Der Jugendliche ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Er wurde zunächst für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Wache gebracht und später als Minderjähriger den Erziehungsberechtigten übergeben. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte auch der flüchtige Mittäter identifiziert werden. Der 17-jährige Windecker ist ebenfalls früher wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Verdacht des schweren Diebstahls und Widerstands gegen Polizeibeamte ein.(Ri)

