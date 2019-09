Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Lohmarer Arztpraxen

Lohmar (ots)

Sonntagnacht (29.09.2019), zwischen 03:55 Uhr und 05:15 Uhr, wurde in zwei Arztpraxen am Lohmarer Auelsweg eingebrochen. Die Täter brachen die Eingangstür des Gebäudes im Industriegebiet auf und drangen in eine Zahnarztpraxis und eine podologische Praxis ein. Sie stahlen zwei Geldkassetten sowie ein Sparschwein und erbeuteten insgesamt einen vierstelligen Geldbetrag. Aufgrund einer elektronischen Alarmmeldung konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell