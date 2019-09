Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Täter flüchtet nach Raubversuch

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag, 28.09.2019 gegen 15:30 Uhr war eine 17-Jährige aus Bonn zu Fuß in den Siegauen in Sankt Augustin-Menden unterwegs. Sie führte den Hund ihrer Großeltern entlang der Straße "Auf dem Mirzengrehn" aus. Sie bemerkte dann einen unbekannten Mann, der ihr über längere Zeit folgte. Etwa in Höhe der Autobahnunterführung der BAB 59 wurde sie von dem Fremden plötzlich von hinten angegriffen. Der Täter hielt ihr mit einer Hand den Mund zu, bedrohte sie mit einem Messer und forderte Geld. Die 17-Jährige konnte den Mann überzeugen, dass sie kein Geld bei sich habe, worauf er in Richtung der Ortslage Menden flüchtete. Das Opfer begab sich zu seinen Großeltern, von wo später die Polizei informiert wurde. Der Flüchtige wird als 20 bis 25 Jahre alt und etwa 175 cm groß beschrieben. Er trug ein blau/schwarzes Sweatshirt mit "Camp David" Aufdruck und eine dunkle weite Hose. Nach der Beschreibung des Opfers sprach der Täter Hochdeutsch und roch nach Zigarettenrauch. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter Tel.: 02241 541-3321.(Ri)

