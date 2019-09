Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Smartphones

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (26.09.2019) stiegen Einbrecher durch ein Toilettenfenster in ein Einfamilienhaus an der Lilienthalstraße in Sankt Augustin-Hangelar ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume, während die Bewohner schliefen. Sie entwendeten zwei Smartphones, einen Tablet PC und Damenschmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter Tel.: 02241 541-3321. Die Polizei rät: Schützen Sie sich vor Einbrechern. Nehmen Sie die kostenlose Beratung des Kommissariates für Kriminalprävention zur richtigen technischen Sicherung von Türen und Fenstern in Anspruch. Die Experten beraten nach Vereinbarung auch bei Ihnen vor Ort. Anmeldung unter Tel.: 02251 541-4777.(Ri)

