POL-SU: Geschwindigkeitskontrollen 40. KW. 2019 (30.09.. - 06.10.2019)

1. Hennef, B 8 Käsberg 2. Lohmar-Wahlscheid, Krebsaueler Straße 3. Much, L 312 (Zeche Aachen) 4. Neunkirchen-Seelscheid, B 507 Ingersau 5. Troisdorf, K 20 Mauspfad 6. Windeck, L 333 Unkelmühle 7. Hennef, K 40 Söven 8. Eitorf, L 333 Halft 9. Much, L 312 Weeg 10. Windeck, L 333 Stromberg 11. Much, L 312 Bech

