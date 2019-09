Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Tabletcomputer aus Sushi Restaurant erbeutet

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zum 25.09.2019, zwischen 04:00 Uhr 11:00 Uhr, brachen Einbrecher in ein Sushi Restaurant am Kamillenweg in Sankt Augustin Niederpleis ein. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und stahlen insgesamt 8 neuwertige Apple iPads, ein Notebook sowie die Tageseinnahmen. Der Beutewert beträgt mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Sankt Augustin unter Tel.: 02241 541-3321 entgegen.(Ri)

