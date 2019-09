Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Friseursalon

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 25.09.2019, brachen unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Siegburger Fußgängerzone ein. An dem in der Brauhof-Galerie gelegenen Geschäft hebelten sie die Haupteingangstür auf und machten sich im Inneren an der Kasse zu schaffen. Sie erbeuteten allerdings lediglich Wechselgeld. Demgegenüber wird der Sachschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweis zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

