POL-SU: PKW überschlug sich bei Unfall

Ruppichteroth (ots)

Eine 21-jährige Frau befuhr am 25.09.2019, 09:25 Uhr, die Kreisstraße 17 (K 17) in Ruppichteroth von der Landstraße 86 kommend in Richtung Hennef. In einer scharfen Rechtskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den PKW Marke Renault, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die hier steile Böschung. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und landete auf dem Dach. Die Ruppichterotherin wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die K 17 wurde während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung für gut eine Stunde komplett gesperrt. Gegen die 21-jährige, die nach bisherigen Ermittlungen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ebenso gegen die Fahrzeughalterin, die die Fahrt zugelassen hat. (Kü)

