Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schulwegunfall von zwei Fahrradfahrern auf der Zeithstraße

Siegburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in Siegburg Zeithstraße in Richtung stadteinwärts. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 10jähriger Fahrradfahrer aus Siegburg die Zeithstraße in Richtung stadteinwärts (bergab)auf dem Fahrradschutzstreifen. In Höhe der Hausnummer 199 machte er eine "Vollbremsung" vor der rotlichtzeigenden Ampel. Die dahinter fahrende 11jährige Fahrradfahrerin aus Siegburg erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Radfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Der 10jährige, der einen Helm trug, wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 11jährige wurde von der Mutter abgeholt. Sie trug keinen Schutzhelm. An beiden Fahrrädern entstand leichter Sachschaden (ca. 50 Euro). Die Mutter des 10jährigen wurde verständigt und begab sich ins Krankenhaus. Die beiden Kinder befanden sich auf dem Weg zur Schule. (DS)

