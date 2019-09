POL-SU: Unter Alkohol gegen Baum geprallt

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Am 23.09.2019 kurz nach 21:00 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall ins Siegtal, Herchener Straße, gerufen. Auf der Landstraße 333 war ein 22-jähriger Eitorfer mit seinem BMW von Windeck Hoppengarten in Richtung Wilberhofen unterwegs, nachdem er die Eitorfer Kirmes besucht hatte. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch den Aufprall drehte sich der BMW um 180 Grad und kam wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Eitorfer konnte nahezu unverletzt sein Fahrzeug verlassen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Zur Unfallursache gab der 22-Jährige an, er habe einem Reh ausweichen müssen, welches plötzlich die Straße überquert hätte. Indes stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Das Testgerät zeigte mehr als 1,1 Promille an. Er musste im Eitorfer Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Die Feuerwehr aus Dattenfeld musste die Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten reinigen, bevor die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.(Ri)

