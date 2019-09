Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randalierer festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Mehrere Anrufe gingen Dienstagnacht (24.09.2019) gegen 01:15 Uhr bei der Polizei wegen eines lautstarken Randalierers in Sankt Augustin an der Meindorfer Straße ein. Der Mann hatte in Höhe des Marktes mehrere Außenspiegel an geparkten Pkw abgetreten und auch auf eine Hauseingangstür eingetreten. Zudem machte er sich an einem fremden Fahrrad zu schaffen. Das eingesetzte Streifenteam konnte den merklich alkoholisierten Mann kurz darauf stellen, obwohl dieser versuchte, mit dem Rad zu flüchten. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen, der bereits wegen mehrere Eigentumsdelikte polizeibekannt ist, vorläufig fest und stellten das Rad sicher. Nachdem der Beschuldigte am Folgetag einen festen Wohnsitz nachweisen konnte, wurde er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Er muss sich nun in weiteren Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahls verantworten.(Ri)

