Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnwagen gestohlen

Troisdorf (ots)

Vermutlich am Sonntag, 22.09.2019, wurde ein Wohnwagen in Troisdorf Spich, Godesberger Straße, gestohlen. Der Anhänger der Marke Knaus war vom Besitzer vor zwei Wochen auf einem gesicherten Firmengelände abgestellt worden. Am Morgen des 23.09.2019 musste er feststellen, dass das Fahrzeug verschwunden war. Bei der Auswertung der Videoüberwachung auf dem Gelände wurde ein verdächtiger Pkw am 22.09.2019 gegen 14:55 Uhr festgestellt, der mit zwei Männern besetzt war, die sich auffällig für den Wohnanhänger interessierten. Die Männer kommen möglicherweise als Täter in Betracht. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine graue Toyota Avensis Limousine älteren Baujahres. Die Polizei fahndet nach dem fast neuwertigen weißen Wohnanhänger des Typs Knaus W04/ KWE mit Weseler Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

