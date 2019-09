Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Erster Ford S-Max im Dienst bei der Kreispolizei Rhein-Sieg

Bild-Infos

Download

Siegburg (ots)

Die Polizeiwache Troisdorf erhielt heute (23.09.2019) den ersten Ford S-Max als Streifenwagen. Damit hat der Generationenwechsel bei den Einsatzfahrzeugen hin zum Fahrzeugsegment Van begonnen. Insgesamt fünf Modelle waren in 2018 bei der Polizei NRW einer intensiven Testphase unterzogen worden, wobei insbesondere die Kolleginnen und Kollegen des Streifendienstes den Praxistest durchführten. Letztlich entscheidend waren unter anderem die Raum- und Zuladungskapazitäten, um mehr Ausrüstung unterbringen zu können. Aufgrund der Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen wurden auch Arbeitsleuchten in und am Streifenwagen integriert sowie ein verbessertes volldigitales Videosicherungssystem vorn und hinten eingebaut. Neu sind zudem die Front- und Heckblitzer sowie die Dachblinkleuchten. Auch bei der Leistung macht "der Neue" als Diesel mit 190 PS eine gute Figur. Dabei erfüllt er die Euro 6d Temp Abgasnorm und ist somit weniger umweltschädlich. Nach und nach werden nun die bisherigen Einsatzfahrzeuge durch die Ford S-Max und Mercedes Vito ersetzt, womit die Kreispolizeibehörde künftig über einen Mischfuhrpark verfügt.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell