Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: SUV gestohlen

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Samstag, 21.09.2019, wurde in Siegburg ein BMW X5 gestohlen. Der Wagen stand am 20.09.2019 gegen 22:50 Uhr noch in der Garageneinfahrt vor dem Haus in der Straße "Am Klinkenberger Hof" im Stadtteil Stallberg. Spuren des Diebstahls wurden vor Ort nicht gefunden. Vermutlich wurde das Fahrzeug mit einem Gerät zur Funkwellenverstärkung geöffnet und gestartet. Die Polizei fahndet nach dem BMW X-Drive in Carbonschwarzmetallic mit dem Kennzeichen SU-M #### im Wert von etwa 35000,- Euro. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

