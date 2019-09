Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Straßenraub in Siegburg

Siegburg (ots)

Am Sonntag, 22.09.2019 gegen 21:45 Uhr war ein 20-Jähriger aus Siegburg im Stadtteil Deichhaus auf dem Fußweg "Deichhaus" in Richtung der Straße "An den sechs Bäumchen" unterwegs. Auf dem schmalen Weg stellten sich ihm drei Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren in den Weg. Als der 20-Jährige um Platz bat, kam es zunächst zu einem Streit, bis einer der Unbekannten den Siegburger mit einem Messer bedrohte und ein weiterer ihm die Umhängetasche entriss. Dem Opfer gelang dann unverletzt die Flucht, wobei die Umhängetasche mit mehreren hundert Euro Bargeld in den Händen der Täter blieb. Von Zuhause aus informierte der 20-Jährige später die Polizei. Die Beamten konnten die Täter allerdings nicht mehr antreffen. Auch die Fahndung im Umfeld blieb ohne Erfolg. Der Mann mit dem Messer wird als dunkelhäutig und 180 cm bis 190 cm groß beschrieben. Er trug schwarze Kleidung. Die Mittäter werden als südländische Erscheinung mit dunkler Kleidung beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

