Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl

Sankt Augustin (ots)

Am 19.09.2019, gegen 15:15 Uhr, bemerkte der Kaufhausdetektiv eines Supermarktes in Sankt Augustin einen 31-jährigen Troisdorfer, der mehrere Flaschen Spirituosen aus dem Geschäft gestohlen hatte. Der Tatverdächtige hatte, wie dem Detektiv aufgrund der Videoüberwachung des Supermarktes bekannt war, schon früher dort Spirituosen entwendet. Im Rahmen der Fahndung konnte der Troisdorfer festgenommen werden. Er gab an, mit dem Verkauf des Diebesgutes seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Der 31-jährige, der bereits wegen Eigentums- und Drogendelikten polizeilich bekannt ist, wurde nach Vernehmung und Identitätsfeststellung in Absprache mit dem Amtsgericht entlassen. Es lagen keine Gründe für eine Untersuchungshaft vor. (Kü)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell