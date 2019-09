Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall mit angetrunkener Pedelecfahrerin

Sankt Augustin (ots)

Am 19.02.2019, gegen 10:45 Uhr fuhr eine 60-jährige Frau aus Sankt Augustin mit ihrem Pedelec vom Parkplatz des Hit-Marktes auf der Alte Heerstraße in Sankt Augustin um dort über den Gehweg in Richtung Tannenweg zu fahren. Nach wenigen Metern verlor sie das Gleichgewicht und prallte mit dem Pedelec gegen das Heck eines PKW, der dort vor einer roten Ampel wartete. Sie stürzte zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Zweiradfahrerin. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem musste sie eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein der Pedelecfahrerin wurde ebenfalls sichergestellt. (Kü)

