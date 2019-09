Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hinterm Lenkrad alkoholisiert eingeschlafen

Niederkassel (ots)

Ein 59-jähriger Mann aus Niederkassel ist am Mittwoch (18.09.2019) gegen 18.15 Uhr einer Autofahrerin an der Kreuzung Marktstraße/Deutzer Straße in Mondorf aufgefallen, weil er trotz Grünlicht zeigender Ampel mit seinem Kleinwagen nicht losfuhr. Erst nach einiger Zeit fuhr er in Richtung der Marktstraße weiter. Die Zeugin fuhr hinter ihm her und sah, dass er immer wieder mit seinem Auto in den Gegenverkehr geriet. Vor einer Verkehrsinsel "würgte" der 59-Jährige den Motor ab. Nach einigen Startversuchen bog er dann nach rechts in die Mühlenstraße ab. Kurz nach dem Abbiegen blieb der schwarze Kleinwagen mitten auf der Fahrbahn stehen. Die Zeugin und ein weiterer Autofahrer, der angehalten war, sahen, dass der 59-Jährigen über dem Lenkrad zusammengesackt war. Da sie dachten, dass der Mann einen Herzinfarkt haben könnte, eilten sie zur Hilfe. Als sie die Autotür öffneten, kam ihnen schon deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Offensichtlich war der Niederkasseler nur eingeschlafen und in keiner lebensbedrohlichen Lage. Die Zeugen verständigten die Polizei. Nach dem Wecken des Mannes ergab der Alkotest einen Wert von knapp 2,6 Promille. Auf der Wache gab der 59-Jährige eine Blutprobe ab. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. (Bi)

