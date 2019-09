Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Besorgter Ehemann zusammen geschlagen

Siegburg (ots)

Eine 38-jährige Siegburgerin war am Mittwochabend (18.09.2019) mit dem Hund Gassi gehen. Als sie auf der Deutzer-Hof-Straße an der Grundschule Stallberg vorbeikam, wurde sie von einer Gruppe Jugendlicher, die sich auf dem dortigen Spielplatz aufhielten, mit Böllern beworfen und angepöbelt. Die junge Frau ging weiter und rief ihren Ehemann an. Der 44-jährige Ehemann setzte sich daraufhin gegen 23.40 Uhr auf sein Fahrrad und fuhr seiner Frau entgegen. Auf dem Schulgelände und auf dem angrenzenden Spielplatz sah er mehrere junge Männer (10 bis 15 Personen im Alter von 20 bis 30 Jahren, alle zwischen 170 und 180 cm groß, normale Staturen) und einen abgestellten schwarzen BMW. Der 44-Jährige prägte sich das Kennzeichen des Autos ein und erregte dadurch die Aufmerksamkeit der Gruppe. Während er von ihnen angepöbelt wurde, fuhr er mit seinem Fahrrad in Richtung Rothenbacher Weg weiter. Mehrere Personen liefen zu dem abgestellten 1er BMW und verfolgten den Fahrradfahrer. Auf dem Rothenbacher Weg fuhr der BMW neben das Fahrrad des Siegburgers und nötigte ihn zum Anhalten. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm, den Fahrzeuginsassen und weiteren vom Spielplatz bzw. Schulhof hinzugeeilten Personen. Im weiteren Verlauf wurde er dann aus der Gruppe heraus niedergeschlagen und fiel in das Blumenbeet eines Vorgartens. Auf dem Boden liegend traten die Personen mehrfach auf ihn ein. Bei dem Niederschlag hatte der 44-Jährige sein Smartphone und seine Geldbörse verloren. Die Tatverdächtigen hoben die Sachen auf, nahmen sie an sich und verschwanden. Ein Teil stieg in den BMW, die anderen gingen zu Fuß weg. Um wie viele Tatverdächtige es sich gehandelt hatte, konnte der Siegburger zunächst nicht angeben. Er wurde bei der Tat leicht verletzt und musste vor Ort behandelt werden. Der Wert der erbeuteten Gegenstände liegt bei rund 300 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der BMW und drei der Insassen, zwei 18 und 19 Jahre alte Siegburger und ein 21-jähriger Kölner, ermittelt werden. Sie wurden mit zur Polizeiwache genommen und der Kriminalpolizei übergeben. Das Smartphone und die Geldbörse wurden bei ihnen nicht gefunden. Die jungen Männer räumten in ihrer Vernehmung ein, vor Ort gewesen zu sein, jedoch mit der Tat nichts zu tun zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Straßenraubes dauern noch an. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu der Tat und/oder zu möglichen Mittätern machen können. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

