Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kassierer umgestoßen und in die Kasse gegriffen

Siegburg (ots)

Am Dienstagabend (17.09.2019) gegen 21.40 Uhr betrat ein 25-30 Jahre alter Mann die Getränkeabteilung eines Lebensmittelmarktes an der Industriestraße in Siegburg. Der Unbekannte nahm eine Dose Bier und ging zur Kasse. Als der 62-jährige Kassierer die Kassenschublade für den Kassiervorgang öffnete, stieß der Täter den Angestellten von seinem Hocker, so dass er rückwärts in die hinter ihm gestapelten Waren fiel. Der Räuber griff in die offen stehende Kasse und nahm einige Geldscheine heraus. Anschließend lief er mit seiner Beute von mehreren hundert Euro über die Industriestraße in Richtung Stadtmitte davon. Der Kassierer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der circa 170 cm große Tatverdächtige hat eine stark gekrümmte Nase und trug dunkle Trainingsbekleidung. Die Jacke hatte ein Kapuze und weiße Applikationen an Ärmeln und auf der Brust. Der schwarzhaarige Mann trug dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle. Hinweise zum Tatverdächtigen einer Raubstraftat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

