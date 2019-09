Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kostenloses Pedelec-Training für Senioren am 21.09.2019 an der Gemeinschaftshauptschule Niederkassel-Lülsdorf

Ein Dokument

Niederkassel (ots)

Pedelec-Training für Senioren Die Mobilität ist ein wichtiger Baustein des sozialen Zusammenlebens. Das Pedelec gewinnt in diesem Bereich immer mehr an Bedeutung. Doch auch wenn man das Radfahren nicht verlernt, stellt das Pedelec-Fahren eine neue Herausforderung mit neuen Gefahren dar. Die Verkehrsunfallprävention der Polizei möchte daher gerade den Senioren mit Informationen, Tipps und Tricks, rund um das Pedelec zur Seite stehen. Das Ziel des Pedelec-Trainings ist, dass sich die Pedelec-Fahrer auch in Zukunft sicher im Straßenverkehr bewegen können. Begonnen wird das Pedelec-Training mit einem kurzweiligen theoretischen Teil über das Erkennen und Vermeiden von kritischen Verkehrssituationen, sowie zur Streckennutzung. Natürlich können auch offene Fragen gestellt werden. Im Anschluss folgt ein praktischer Teil. Dieser findet in Form eines Fahrradparcours statt. Hier können die Teilnehmer die Tipps zur Handhabung Ihres Pedelecs sofort ausprobieren und Situationen wie zum Beispiel einen Gefahrenbremsung oder das Schrittfahren direkt üben. Grundsätzlich ist für das Training ein eigenes Pedelec erforderlich. Für Pedelec-Interessierte, die selbst noch kein eigenes haben, halten wir zwei Pedelecs bereit. Das Training dauert ca. 2 Stunden und ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl auf jeweils 20 Personen begrenzt ist, erbitten wir eine Voranmeldung unter der Telefonnummer der Verkehrsunfallprävention: 02241 / 5413970 oder unter Verkehrstraining@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell