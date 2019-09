Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raubüberfall auf Uhrengeschäft

Siegburg (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es um 16.27 Uhr zu einem Überfall auf ein Uhrengeschäft in der Fußgängerzone Am Brauhof. Ein 58jähriger Rösrather wurde durch einen unbekannten männlichen Täter mit einer Pistole zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Der Geschädigte wurde leicht verletzt, da der Täter ihn mit der Pistole auf den Kopf schlug. Der Täter erbeutete Bargeld und Uhren, die genaue Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 25-30 jahre alt, ca 175 cm groß, sportliche Erscheinung, sprach Hochdeutsch, er trug ein schwarzes Kapuzenshirt und führte eine Pistole mit sich. Er flüchtete zu Fuß in Richtung der alten Stadtmauer, Grimmelsgasse. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur flüchtenden Person oder Fahrzeugen im möglichen Tatzusammenhang machen können, sich bei der Polizei in Siegburg unter Tel. 02241 541 3121 zu melden. (Th.)

