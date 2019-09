Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baufahrzeug in Brand gesetzt

Troisdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende, (13.09.2019 bis 16.09.2019) haben sich unbekannte Täter auf einem Neubaugelände in Troisdorf (Bereich Haus Rott) an der Kriegsdorfer Straße zu schaffen gemacht. Am Montagmorgen gegen 07:15 Uhr stellten Mitarbeiter einer dort tätigen Baufirma fest, dass eine Kettenraupe der Marke Caterpillar in Brand gesetzt worden war und die Führerkabine vollständig ausgebrannt war. Der Sachschaden wird auf rund 50000,- Euro geschätzt. Auf welche Weise die Täter den Brand legten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Troisdorf unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

