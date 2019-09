Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Neue Bezirksdienstbeamte für Sankt Augustin, Siegburg und Neunkirchen-Seelscheid

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Siegburg (ots)

Zu Monatsbeginn hat es mehrere personelle Veränderungen bei den Bezirksdienstbeamten in den Kommunen Sankt Augustin, Siegburg und Neunkirchen-Seelscheid gegeben.

Besonders freuen wir uns über die erste Bezirksdienstbeamtin bei der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis! Zum 01.09. hat Polizeihauptkommissarin Karin Feuerstake den Bezirk Siegburg-Stadtmitte übernommen. Ihr Vorgänger, Polizeihauptkommissar Michael Sauerland, hat die Pensionsgrenze erreicht und ist im August in den wohlverdienten Ruhestand versetzt worden. Unter einer Vielzahl von Bewerbern machte die 55-jährige Mutter zweier erwachsener Söhne das Rennen. Karin Feuerstake ist seit über 30 Jahren Polizistin und hat die meiste Zeit ihrer beruflichen Laufbahn im Streifenwagen in verschiedenen Behörden verbracht und dort ihre Erfahrungen gesammelt. Die letzten drei Jahre arbeitete sie als Verkehrssicherheitsberaterin und klärte dabei insbesondere Kinder und Senioren über die Gefahren im Straßenverkehr auf. Zudem betreute die sehr sportliche Kommissarin in dieser Zeit Verkehrsunfallopfer.

In Neunkirchen-Seelscheid gibt es ebenfalls ein neues Gesicht. Nachdem Polizeihauptkommissar Jörg Grundmann über viele Jahre als "Dorfpolizist" für die Bürgerinnen und Bürger in der Ortslage Seelscheid ansprechbar war, hat Polizeihauptkommissar Peter Hoffmann diese Rolle übernommen. Jörg Grundmann wird nun als Pensionär viel reisen. Sein handwerklich begabter Nachfolger begann seine Polizeikarriere 1982 beim damaligen Bundesgrenzschutz (heute Bundepolizei), bevor er 1992 zur Landespolizei wechselte. Danach hat Peter Hoffmann viele Jahre auf der Polizeiwache Siegburg und damit auch im Bereich Neunkirchen-Seelscheid im Wachdienst gearbeitet. Der Hobbygärtner freut sich auf die berufliche Veränderung.

Ende August ist ein Sankt Augustiner Urgestein, Polizeihauptkommissar Michael "Mike" Schöffel, in den Ruhestand gegangen, der seine gesamte Dienstzeit (über 40 Jahre) in Sankt Augustin verbracht hatte. Sein Bezirk (Sankt Augustin-Nord) wurde von einem alten Hasen übernommen, der bereits seit mehreren Jahren als Bezirksdienstbeamter für den Bereich Sankt Augustin-Ost zuständig war. Ab sofort ist Polizeihauptkommissar Uwe Erner Ihr Ansprechpartner in Sankt Augustin-Nord. Für den Bezirk Sankt Augustin-Ost konnte Hans Stang gewonnen werden. Der ehemalige Soldat trat 1992 in den Polizeidienst ein. Durch seine große Erfahrung im Wachdienst auf den Polizeiwachen Hennef und Siegburg hat sich der Polizeihauptkommissar für seine neue Aufgabe empfohlen. Wenn der Vater dreier erwachsender Kinder nicht mit dem Motorrad unterwegs ist, trainiert er für seine nächste Schwarzgurt-Prüfung im Karate.

Vielen Dank an die pensionierten Kollegen für ihre geleistete Arbeit und ihr Engagement. Alles Gute im Ruhestand! Der neuen Bezirksbeamtin und ihren männlichen Kollegen wünschen wir natürlich viel Erfolg in der neuen Funktion.

In den nächsten Wochen wird es weitere Veränderungen bei den Bezirksdienststellen geben. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. (Bi)

