Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Much (ots)

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Much die Wahnbachtalstraße (L189), aus Fahrtrichtung Much-Herchenrath kommend, in Fahrtrichtung Much-Ort. Zu diesem Zeitpunkt stand ein 78-jähriger Radfahrer aus Neunkirchen-Seelscheid an der Bushaltestelle, im Bereich Much-Herrenteich. Als die PKW-Fahrerin die Bushaltestelle passierte, fuhr der Radfahrer auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Fahrzeug war aufgrund der Beschädigung der Frontscheibe nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (Lu)

