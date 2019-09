Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drogen sichergestellt

Niederkassel (ots)

Am Freitagabend überprüften Zivilbeamte des Einsatztrupps zwei verdächtige Personen im Bereich der Uferstraße in Lülsdorf. Bei einem 25jährigen aus Niederkassel und einem 26jährigen aus Euskirchen wurden Drogen in geringen Mengen (Joints und Marihuana)aufgefunden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da die beiden Personen mit einem PKW angekommen waren, erhält das zuständige Straßenverkehrsamt eine Mitteilung zur weiteren Überprüfung. (Th.)

