POL-SU: Unfall im Begegnungsverkehr

Am 12.09.2019 gegen 06:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 312 in Windeck. Der 50-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Bezdorf war auf der Landstraße aus Richtung Windeck-Schabernack kommend in Richtung Dahlhausen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug nach links in die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Baustellenlaster, den ein 49-jähriger Hennefer lenkte. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 15000,- Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und anschließende Aufräumarbeiten musste die L 312 für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.(Ri)

