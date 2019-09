Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin verwechselt Gas und Bremse

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am 12.09.2019 gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei über Notruf über vermeintliche Schussgeräusche an der Hauptstraße in Neunkirchen-Seelscheid informiert. Sofort eilten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Schnell stellte sich heraus, dass die Knallgeräusche durch einen Verkehrsunfall verursacht worden waren. Eine 78-jährige Fahrerin aus Neunkirchen-Seelscheid wollte mit ihrem BMW X3 rückwärts aus einer Parklücke an der Walzenrather Straße/Hauptstraße ausparken. Dabei verwechselte sie offenbar das Gaspedal mit dem Bremspedal und fuhr mit Vollgas rückwärts. Der BMW beschleunigte stark, touchierte zunächst einen dahinter befindlichen PKW und rammte zwei weitere Fahrzeuge im Querverkehr, wobei das zweite Auto mehrere Meter weit nach hinten geschoben wurde. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Ehe die BMW-Fahrerin reagierte, kam ihr Auto dann von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Sperrkette mit Pfosten am Fahrbahnrand und fuhr einige Meter weiter auf dem Gehweg. Dort riss der Wagen ein Zaunelement aus der Verankerung und prallte gegen einen dahinter geparkten Pkw. Der X3 kam dann an einer Hauswand zum Stehen, wo er noch ein Regenfallrohr und den Tankstutzen einer Ölheizungsanlage beschädigte. Nach vorsichtiger Schätzung beträgt der Sachschaden mehr als 20000,- Euro. Drei der beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Die unfallaufnehmenden Polizisten schrieben neben der Unfallanzeige eine Meldung an die Straßenverkehrsbehörde mit der Bitte, die generelle Fahrtüchtigkeit der 78-Jährigen zu überprüfen.(Ri)

