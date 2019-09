Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gebrauchtwagen aufgebrochen und Lenkräder gestohlen

Siegburg (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag (10.09.2019) auf Mittwoch (11.09.2019) über den Zaun eines Mercedes-Autohändlers an der Wahnbachtalstraße in Siegburg geklettert und haben fünf Autos aufgebrochen. Zielgerichtet hatten die Automarder Fahrzeuge mit einem Multifunktionslenkrad aufgesucht. Sie schlugen jeweils das hintere linke Dreiecksfenster ein und öffneten so die Limousinen. Anschließend bauten sie fachmännisch und ohne weitere Beschädigungen die Lenkräder aus. Der Schaden wird auf 1.500 Euro pro Fahrzeug geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3121 zu melden. (Bi)

