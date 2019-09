Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Audi

Lohmar (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 07.09.2019, 17:00 Uhr, und Sonntag, 08.09.2019, 13:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Lübecker Straße in Lohmar ein. Wie genau sie in das Haus gelangten, konnte noch nicht geklärt werden. Die Einbrecher stahlen aus der Küche die Fahrzeugschlüssel zu einem Audi A 6, der in der angrenzenden Garage stand. Die Täter stahlen das Fahrzeug im Wert von rund 25000,- Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Mit dem Auto erbeuteten sie auch die Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapieren des Geschädigten. Daneben befanden sich auch noch ein Laptop und ein Kfz-Diagnosegerät in dem Pkw. Die Fahndung der Polizei nach dem schwarzen Audi Avant mit dem Kennzeichen SU-A#### blieb bislang ohne Erfolg. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

