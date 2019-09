Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruchsversuch mit anschließender Brandstiftung

Siegburg (ots)

Am Sonntagabend (08.09.2019) gegen 23.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von Anwohnern der Straße "Auf den Tongruben" in Siegburg alarmiert, weil ein PKW auf dem Gelände des THW (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) in Flammen stand. Die Feuerwehr traf zuerst ein und stellte bei der Anfahrt schon fest, dass das Metallschiebetor zum Gelände des THW offen stand. Auf dem Gelände brannte auf dem Parkplatz vor dem Dienstgebäude ein VW Touran in voller Ausdehnung. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten die Polizisten ihre Arbeit aufnehmen. Sie stellten fest, dass das Tor zum Gelände des Ortsverbands Siegburg aufgebrochen worden war. Zudem stellten sie mehrere Hebelversuche an den Toren zur Fahrzeughalle, in denen die Fahrzeuge und Geräte des THW stehen, und am Dienstgebäude fest. Trotz massiver Gewalteinwirkung ist es den unbekannten Tätern nicht gelungen, in die Gebäude einzudringen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Aufgrund der vorgefundenen Spuren gehen die Ermittler der Polizei derzeit davon aus, dass die erfolglosen Einbrecher aus einem unverschlossenen Lagerraum einen leicht entzündlichen Stoff entnommen hatten und damit das THW Einsatzfahrzeug in Brand gesetzt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen Brandstiftung. Sie bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02241 541-3121. (Bi)

