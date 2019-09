Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: BMX-Radfahrer angefahren

Siegburg (ots)

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem 18-jährigen BMX-Radfahrer aus Much und einer 21-jährigen Autofahrerin aus Lohmar am Sonntagnachmittag (08.09.2019) um 17.00 Uhr ist der Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Er musste mit einer Kopfverletzung und mehreren Prellungen ins Krankenhaus. Der 18-Jährige fuhr mit einem Freund auf dem Radweg parallel der Bundesstraße 484 (B484) von Lohmar in Richtung Siegburg. Zwischen Lohmar und Siegburg kreuzt der Radweg die Auffahrt der Bundestraße (B56) in Richtung Sankt Augustin. Auf dem beampelten Rad- und Fußgängerüberweg wurde er von dem Seat der 21-Jährigen erfasst. Die junge Frau war nach eigenen Angaben bei Grünlicht zeigender Ampel von der B484 aus Richtung Siegburg kommend nach links auf die B56 nach Sankt Augustin abgebogen. Der Mucher prallte gegen die Windschutzscheibe des Kleinwagens und die dabei zerbrach. Anschließend stürzte er auf den Asphalt und wurde von Passanten bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts versorgt. Aufgrund der bislang vorliegenden Zeugenangaben hatte der Fahrradfahrer die Auffahrt zur B56 vermutlich bei Rotlicht zeigender Ampel überquert. Bei der Überprüfung der Ampelanlage stellten die unfallaufnehmenden Polizisten keinen Fehler fest. Das BMX-Fahrrad des verunglückten 18-Jährigen war nicht verkehrstauglich, da es unter anderem keine Bremsen hatte. (Bi)

