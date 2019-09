Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gefährliche Körperverletzung in der S-Bahnlinie S66 Bonn -> Siegburg

Sankt Augustin / Siegburg (ots)

Am 07.09.2019 gegen 0:45 Uhr wurde der Polizeileitstelle gemeldet, dass es in der Linie der S66 von Bonn nach Siegburg zu einer Körperverletzung gekommen sei. In der vollbesetzten Bahn kam es durch mehrere Personen zu einer verbalen Auseinandersetzung, da ein 34jähriger Siegburger pöbelnd sich einen Sitzplatz verschaffte. Danach legte er provozierend die Schuhe auf die Sitzbank. Nachdem der Siegburger von mehreren Personen auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, spritzte sein Begleiter, ein 36jähriger Siegburger den anwesenden Fahrgästen Bier auf die Kleidung. Die beiden Aggressoren wurden hierauf wiederum verbal zur Ordnung gerufen. Der 34jährige Aggressor schlug daraufhin einem 17jährigen Siegburger eine Flasche vor den Kopf, wodurch dieser verletzt wurde. Er musste in der Kinderklinik ärztlich versorgt werden. Die Geschädigte und ihre Begleiter konnten die Bahn an der Haltestelle Sankt Augustin Markt verlassen. Die Tatverdächtigen konnten durch hinzugezogene Polizeibeamte in Siegburg an der Endhaltestelle der S66 angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei kam es zu einem Angriff des zuvor benannten 36jährigen Siegburgers, der eine Bierflasche gegen den Kopf eines 25jährigen Polizeibeamten warf. Der Beamte mussten im Krankenhaus ärztlich behandelt werden, konnte aber im Anschluss an die Behandlung seinen Dienst wieder aufnehmen. Der Flaschenwerfer wurde bei der vorläufigen Festnahme leicht im Gesicht verletzt. Er wurde nach ärztlicher Behandlung in einer Klinik dem Polizeigewahrsam in Siegburg zugeführt. Der 34jährige Siegburger, der in der Bahn mit einer Flasche geschlagen hat und am Bahnhof Siegburg angetroffen wurde, wurde ebenfalls dem Polizeigewahrsam Siegburg zugeführt. Beiden Beschuldigten wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Gegen den jüngeren Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen seinen älteren Begleiter wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Sie wurden nach erfolgter Ausnüchterung aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (DS)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell