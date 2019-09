Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Patient greift Rettungswagenbesatzung an

Troisdorf Bahnhof (ots)

Am 07.09.2019 gegen 0:00 Uhr wurde ein Rettungswagen alarmiert, da am Bahnhof in Troisdorf, im Bereich des Gleises 2, eine männliche Person Hilfe benötigte. Bei dem vermeintlichen Hilfebedürftigen handelte es sich um einen 41jährigen Troisdorfer, der aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, sich selbst fort zu bewegen. Beim Eintreffen der Rettungswagenbesetzung gab sich der Patient äußerst aggressiv und warf unvermittelt sein Fahrrad in Richtung der Rettungskräfte. Diese konnten dem Angriff jedoch ausweichen und informierten die Polizei. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Angriff auf Rettungsdienstpersonal eingeleitet. (DS)

