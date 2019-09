Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbrüche in Sankt Augustin und Troisdorf

Troisdorf, Sankt Augustin (ots)

Am 05.09.2019, zwischen 11:15 Uhr und 13:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus am Holzweg in Sankt Augustin eingebrochen. Die Bewohnerin fand nach ihrer Rückkehr die Haustür offen stehend vor. Mit Schrecken stellte sie fest, dass Einbrecher die gesamte Wohnung durchwühlt und den Inhalt von Schubladen und Schränken auf dem Boden verteilt hatten. Die Täter haben Bargeld und Schmuck im Gesamtwert einer vierstelligen Summe gestohlen. In das Haus waren sie durch ein aufgebrochenes Badezimmerfenster gelangt. Am Abend des 05.09.2019, während die Bewohner gegen 18:00 Uhr für nur wenige Minuten ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Freiheitsstraße verlassen hatten, waren Einbrecher durch ein Kellerfenster eingestiegen. Auch hier durchwühlten sie die gesamte Wohnung und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert einer vierstelligen Summe. Bei der Heimkehr trafen die Geschädigten auf drei verdächtige Männer, die sich unberechtigt in ihrem Garten aufhielten. Diese flohen sofort, als sie sich entdeckt sahen. Alle Drei werden als südländische Erscheinung beschreiben. Einer ist etwa 180 cm groß und trug einen kurzen Vollbart sowie eine Kappe. Ein Zweiter wird als etwas kleiner und sehr schlank beschrieben. Der Dritte soll korpulent gewesen sein. Nachbarn beobachteten wenig später vermutlich diese drei Männer, die aus der Freiheitsstraße kommend in die Deichstraße rannten und dort in eine schwarze BMW Limousine der 3er Serie mit niederländischen Kennzeichen stiegen. Die Männer sollen in einer arabisch klingenden Sprache miteinander gesprochen haben. Die Fahndung der alarmierten Polizei nach dem Fahrzeug verlief allerdings erfolglos. Hinweise an die Polizei Sankt Augustin unter Tel.: 02241 541-3321. Auf frischer Tat erwischte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße in Troisdorf zwei Einbrecher, wie sie gerade versuchten die Terrassentür einzuschlagen. Die Frau kam am 05.09.2019 um 13:20 Uhr nach Hause und bemerkte die Täter am Werk. Sie schrie laut, worauf die Unbekannten flüchteten. Die Männer sprangen in einen schwarzen Volvo V70 Kombi mit ausländischen Kennzeichen und fuhren in Richtung der Straße "In den Hecken" davon. Sie werden als etwa 180 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Einer wird als sportlich kräftiger Mann mit ungepflegtem Äußeren und kurz rasierten dunklen Haaren beschrieben. Hinweise an die Polizei Troisdorf unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

