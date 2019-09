Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrerin schwer verletzt

Hennef (ots)

Am Mittwoch (04.09.2019) gegen 10:00 Uhr wurde eine 79-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Hennef-Geistingen schwer verletzt. Die Henneferin war auf ihrem Fahrrad auf der Geistinger Straße in Richtung der Kreuzung "Zur Lorenzhöhe" unterwegs. Sie wollte die Kreuzung offenbar geradeaus überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt eines sich von rechts nähernden Pkw, der von einer 72-jährigen Siegburgerin gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die 79-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die nicht mehr ansprechbare Frau in ein Krankenhaus. Polizisten verständigten die Angehörigen der Henneferin. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell