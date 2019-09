Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Neue Polizistinnen und Polizisten für den Rhein-Sieg-Kreis - mit Gruppenbild

Traditionell zum 01.September jeden Jahres begrüßt die Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis ihre neuen Polizistinnen und Polizisten. Insgesamt 22 Beamtinnen und Beamte hatten den Wunsch geäußert, ihre berufliche Zukunft im Rhein-Sieg-Kreis zu suchen. Neben sechs erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zuvor in anderen Kreispolizeibehörden tätig waren, kommen die verbleibenden 16 direkt von der Fachhochschule zu uns und übernehmen hier ihr erstes Amt als frischegebackene Polizeikommissarinnen und -kommissare. Die neuen Polizistinnen und Polizisten füllen die Lücken auf, die im Laufe des Jahres durch Pensionierungen entstanden sind. Sie ersetzen auch sechs Kolleginnen und Kollegen, die eine neue Herausforderung in andern Polizeibehörden, wie z.B. bei der Wasserschutzpolizei suchen. Durch den Nachersatz konnte der Personalabbau durch Pensionierungen und Versetzungen kompensiert werden. Fast alle Hinzuversetzten werden in den fünf Polizeiwachen im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Rhein-Sieg-Kreis eingesetzt und für die Sicherheit von rund 370.000 Menschen sorgen. Wir wünschen unseren neuen Kolleginnen und Kollegen alles Gute und heißen sie herzlich willkommen. (Bi)

