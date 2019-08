Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach einem verbalen Streit kam es zu einer Körperverletzung und einem Angriff auf Polizeibeamte

Windeck - Bahnhof Rosbach und Dattenfeld (ots)

Am 30.08.2019 gegen 22:45 Uhr kam es am Bahnhof Rosbach zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von Jugendlichen aus Windeck und einer Gruppe von Jugendlichen aus Eitorf. Nachdem die beiden Gruppen in die Regionalbahn Richtung Eitorf eingestiegen waren, kam es zu weiteren Beleidigungen gegenüber den weiblichen Jugendlichen aus Eitorf. Ein 16jähriger der Eitorfer Gruppe wurde gewürgt und geschlagen. Als der Zug im Bahnhof Dattenfeld hielt, zogen mehrere der männlichen Jugendlichen, eine 14jährige Eitorferin, gegen ihren Willen aus dem Zug. Einer ihrer Freunde konnte den Zug ebenfalls noch verlassen, die anderen der Eitorfer Gruppe kamen nicht mehr aus dem Zug und fuhren weiter nach Eitorf. Die 14jährige wurde hierbei leicht verletzt. Ein Anwohner bekam die Hilferufe der 14jährigen mit und rief die Polizei. Die Windecker Jugendlichen verließen noch vor dem Eintreffen der Polizei den Bahnhof. Während der Anzeigenaufnahme und Befragung der beiden Geschädigten kehrte die 6köpfige Gruppe wieder zum Bahnhof zurück. Sie drohten den Geschädigten für den Fall, dass sie Angaben gegenüber der Polizei machen würden. Um die Drohungen zu unterbinden versuchten die Beamten die Gruppe zurück zu halten. Hierbei schlug einer der Beschuldigten, ein 17jähriger Windecker, einer Beamtin mit der Faust in den Bauch. Die Beamtin wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Nachdem weitere Streifenwagen vor Ort eingetroffen waren, wurden fünf der Angreifer in Gewahrsam genommen, bis sie durch die Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Gegen die Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand und Bedrohung eingeleitet. (DS)

