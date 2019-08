Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe stehlen Einnahmen

Niederkassel (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr haben sich gestern (29.08.2019) Diebe in eine Bäckerei an der Berliner Straße in Niederkassel geschlichen und drei Geldtaschen mit den Einnahmen gestohlen. Vermutlich sind sie durch eine unverschlossene Tür auf der Gebäuderückseite in die Büroräume gelangt und stahlen die zur Einzahlung bereitgelegten Geldtaschen. Sie erbeuteten einen kleinen vierstelligen Betrag. Ein Zeuge hatte zwei verdächtige Personen beobachtet, die sich zur Tatzeit auf dem Grundstück der Bäckerei aufgehalten hatten. Er beschrieb zwei Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren mit Vollbärten. Die 180 bis 190 cm großen, dunkelhaarigen Unbekannten waren mit Fahrrädern unterwegs. Sie trugen kurze Hosen und T-Shirts in blau und anthrazit. Einer hatte eine zweifarbige Kappe auf dem Kopf. Ob die beiden Mountainbike-Fahrer etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist unklar. Hinweise an die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

