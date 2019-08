Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung

Polizei Rhein-Sieg-Kreis

Mit einem Video aus einer Überwachungskamera wenden sich die Brandermittler der Polizei an die Öffentlichkeit, nachdem in der Nacht zu Samstag (24.08.2019) ein Nebengebäude eines Heizungs- und Sanitärbetriebes an der Katharinenstraße in Siegburg abgebrannt ist. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte das Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der Sachschaden wird auf circa 250.000 Euro geschätzt. Eine Zeugin hatte den Einsatzkräften geschildert, dass zum Zeitpunkt der Brandentstehung ein weißer Wagen mit hoher Geschwindigkeit über die Katharinenstraße weggefahren sei. Bei der Auswertung der Videoüberwachungsanlage des Betriebes ist eine unbekannte männliche Person zu sehen, die das Firmengelände mit einem gelben Kanister betritt. Nach kurzer Zeit erscheint die Person wieder im Erfassungsbereich der Überwachungsanlage, jedoch ohne Kanister. Anschließend geht der Tatverdächtige zur Straße. Ob es einen Zusammenhang mit dem weißen Auto gibt, ist noch unklar. Im Zuge der ersten Ermittlungen fiel der Verdacht auf eine 23-jährige Frau als mutmaßliche Mittäterin. Sie wurde am letzten Montag vorläufig festgenommen. Im Rahmen der Vernehmungen bestätigte sich der Tatverdacht der Brandstiftung jedoch nicht und die junge Frau wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Es liegt ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung des Videomaterials vor. Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen weißen PKW machen? Hinweise nimmt die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen.

Das Video ist im öffentlichen Fahndungsportal der Polizei NRW unter url.nrw/SU2019-238 zu sehen. (Bi)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

