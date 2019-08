Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gestürzter Fahrradfahrer gesucht

Siegburg (ots)

Am Dienstagmorgen (27.08.2019) gegen 06.50 Uhr stellte der Eigentümer eines weißen Skoda Kleinwagens fest, dass auf der Motorhaube seines Fahrzeuges Blutspuren zu sehen waren. Zudem wies das Auto am Heck einen neuen Unfallschaden auf. Der Fahrer tat das Richtige und verständigte umgehend die Polizei. Anhand der Spurenlage vermutet die Polizei, dass ein Fahrradfahrer im Laufe der Nacht bzw. am frühen Morgen gegen den auf der Seidenbergstraße in Siegburg ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW gefahren ist. Dadurch könnte der Zweiradfahrer zu Fall gekommen sein und sich eine stark blutende Verletzung zugezogen haben. Die Blutspuren an der Unfallstelle lassen darauf schließen, dass sich die verletzte Person am Skoda wieder aufgerichtet hat und dann in unbekannte Richtung verschwunden ist. Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Umfeld der Seidenbergstraße, nach einer verletzten und möglicherweise hilfsbedürftigen Person, verliefen bislang ohne Erfolg. Ermittlungen beim Rettungsdienst und in Krankenhäusern waren ebenfalls erfolglos. Durch den Erkennungsdienst wurden die Blutspuren gesichert. Die Ermittler des Verkehrskommissariats sind auf der Suche nach dem mutmaßlich gestürzten und verletzten Flüchtigen. Hinweise zur Person oder zum Unfallhergang an die Polizei Siegburg unter 02241 541-3121. (Bi)

