Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugensuche nach Körperverletzung

Lohmar (ots)

Eine vierköpfige Gruppe im Alter von 16 bis 18 Jahren ist gestern (26.08.2019) im Anschluss an die Wahlscheider Kirmes von einer Gruppe junger Männer verprügelt worden. Die beiden Pärchen mussten nach der Attacke im Krankenhaus behandelt werden. Die jungen Leute aus Much und Neunkirchen-Seelscheid waren nach Veranstaltungsende zu Fuß auf der Wahlscheider Straße in Richtung der Straße "Am alten Rathaus" unterwegs. In Höhe der Hausnummer 39 stand eine Gruppe von 4 bis 5 männlicher Heranwachsender auf dem Gehweg. Als die Geschädigten die Gruppe passierten wurden sie gestoßen, geschlagen und auch getreten. Anschließend sollen die Tatverdächtigen zurück zum Kirmesgelände gelaufen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den 18 bis 22 Jahre alten Tatverdächtigen machen können. Sie sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Alle waren dunkel bekleidet und trugen vermutlich Trainingshosen. Einer der Täter trug ein weißes T-Shirt. Hinweise zur Identität der Schläger an die Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

