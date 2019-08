Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kirmeskasse entwendet

Lohmar (ots)

Unbekannte Täter sind in der Montagnacht (26.08.2019), vermutlich zwischen 02.00 Uhr und 07.00 Uhr, in das Forum Lohmar-Wahlscheid eingebrochen und haben die Wechselgeldkasse der Kirmesgesellschaft gestohlen. Entwendet wurden mehrere tausend Euro. Zur Tatzeit waren die Einbrecher über einen Bauzaun geklettert und gelangten so zum Notausgang der an der Wahlscheider Straße gelegenen Mehrzweckhalle. Sie hebelten die Tür auf und erreichten den Umkleidebereich im Keller. Mit brachialer Gewalt wurde eine verschlossene Kabinentür eingetreten. In dem Raum waren mehrere Wechselgeldkassen der Kirmesausrichter deponiert. Mit dem Bargeld aus den Kassen entkamen die Täter bislang unerkannt. Die Kripo ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

