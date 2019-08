Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Stadtfest verlief aus polizeilicher Sicht unspektakulär

Siegburg (ots)

Nach drei Tagen Stadtfest in Siegburg zieht die Polizei eine positive Bilanz. Insgesamt wurden drei Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen, zwei Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zwei Personen musste die Polizei in Gewahrsam nehmen, weil sie Platzverweise nicht befolgten, davon wurde ein junger Mann, besser ein Jugendlicher, von seinen Erziehungsberechtigten auf der Wache in Empfang genommen. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten durch schnelles und entschlossenes Auftreten an den bekannten Brennpunkten verhindern, dass sich die aus früheren Jahren bekannten Ansammlungen von streitlustigen Besuchern gar nicht erst bildeten. Aus polizeilicher Sicht fand ein weitgehend friedliches Fest für Veranstalter und Besucher statt. (Kü)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell